Pacotes de ajuda são lançados por via aérea sobre o norte da Faixa de Gaza - AFP

Publicado 05/03/2024 11:15

Aviões dos Estados Unidos lançaram nesta terça-feira, 5, mais de 36 mil suprimentos alimentícios sobre a Faixa de Gaza, onde a população enfrenta a ameaça da fome, segundo a ONU, cinco meses depois do conflito com Israel, informaram fontes militares.

A operação foi realizada na região norte da Faixa de Gaza, às 14h30 no horário local (9h30 em Brasília), em conjunto com a Força Aérea da Jordânia, indicou um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos.