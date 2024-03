Eleições gerais estão marcadas para este ano no Reino Unido - Reprodução

Publicado 06/03/2024 12:43

O governo conservador britânico anunciou nesta quarta-feira (6), no Parlamento, uma redução de dois pontos percentuais nos impostos dos trabalhadores, em um ano de eleições legislativas em que as pesquisas indicam desvantagem ao partido.

Em uma atualização do orçamento, que geralmente ocorre duas vezes por ano, o ministro da Economia, Jeremy Hunt, anunciou na Câmara dos Comuns uma redução nos impostos para a segurança nacional (National Insurance), muito aguardada no Reino Unido, que custará 10 bilhões de libras (R$ 62,8 bilhões) aos cofres públicos.

No último orçamento, divulgado no final de 2023, os impostos para a segurança foram reduzidos pelo governo conservador. Dessa vez, os trabalhadores britânicos poderão contribuir com 8% de seus salários, em vez de 10%, economizando em média 450 libras (R$ 2,8 mil) por ano.

Hunt também anunciou que o crescimento econômico britânico será de 0,8% este ano, um pouco acima do esperado, e continuará sua evolução em 2025.

O órgão de previsão do orçamento público (OBR, sigla para Office for Budget Responsability), utilizado pelo governo para suas projeções, "espera que a economia cresça 0,8% este ano e 1,9% no próximo", anunciou o ministro aos deputados britânicos.

A estimativa anterior do OBR, publicada em novembro, era de um crescimento de 0,7% neste ano e 1,4% no próximo.

Essas medidas econômicas fazem parte de uma tentativa desesperada dos conservadores, que estão no poder há 14 anos, de mudar a intenção de voto para as eleições legislativas programadas para este ano - sem data específica.

De acordo com as últimas pesquisas de janeiro, o líder trabalhista, Keir Starmer, teria uma vantagem de treze a quinze pontos caso as eleições fossem realizadas agora, em relação ao seu rival Rishi Sunak, atual primeiro-ministro conservador.

A redução de impostos e a implementação do projeto de expulsar imigrantes irregulares para Ruanda são estratégias sobre as quais os conservadores depositam suas esperanças para reverter a tendência de intenção de voto, claramente desfavorável.

O primeiro-ministro conservador fez deste polêmico plano, que foi contestado várias vezes pela Justiça, um pilar de sua política de combate à imigração irregular e espera poder implementá-lo antes das eleições para conquistar mais votos em relação a Starmer.