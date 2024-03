Mulher com o cartaz 'Nós não exismos para ser objetificadas' durante protesto no Paquistão - Aamir Qureshi / AFP

Publicado 08/03/2024 12:01

Centenas de mulheres protestaram nesta sexta-feira (8) no Paquistão pelo Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, uma mobilização geralmente criticada por grupos religiosos conservadores do país.



Mulheres paquistanesas se reuniram nas principais cidades para as marchas de 8 de março, no intuito de alertar sobre questões como assédio nas ruas, trabalho forçado e a falta de representação feminina no Parlamento.