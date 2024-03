Líderes russo e turco se reúnem em Istambul - AFP

Publicado 08/03/2024 16:16 | Atualizado 08/03/2024 16:18

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou, nesta sexta-feira (8), à cidade turca de Istambul para falar com seu contraparte turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre a invasão russa da Ucrânia e a retomada de um corredor seguro no Mar Negro.

Os dois dirigentes se reúnem no Palácio de Dolmabahce, em Istambul, onde Erdogan já tinha recebido Zelensky em julho de 2023, segundo a agenda divulgada pela Presidência turca. Após o ato, ambos darão uma coletiva de imprensa conjunta.

A reunião ocorre enquanto o governo ucraniano tenta obter mais apoio de seus aliados da Otan e a Turquia se coloca como possível mediador entre Rússia e Ucrânia.

Nos últimos meses, a ex-república soviética tem enfrentado uma pressão crescente no front, perdendo terreno para Moscou, e pede mais munições e ajuda das potências ocidentais.

Segundo a Presidência ucraniana, os dois políticos vão falar sobre a "segurança da navegação no Mar Negro, a estabilidade alimentar mundial e a libertação de presos ucranianos e presos políticos retidos pelo Estado russo".

Uma fonte diplomática turca disse à AFP que a Turquia buscará "enfatizar uma vez mais que nosso apoio firme à integridade territorial, à soberania e à independência da Ucrânia, inclusive a Crimeia, continua".

A localização estratégica da Turquia no Mar Negro e seu controle do estreito de Bósforo lhe dá um papel-chave no conflito do ponto de vista militar, político e econômico.

A Turquia, membro da Otan, mantém boas relações tanto com Moscou quanto com Kiev desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

O país, que não aderiu às sanções das potências ocidentais, fornece drones de combate aos ucranianos e facilita o comércio com os russos, dos quais depende para seu abastecimento energético.

Erdogan foi, ainda, um negociador-chave para alcançar um acordo que permitiu o transporte de cereais ucranianos pelo Mar Negro, em julho de 2022, uma negociação realizada sob os auspícios da ONU, que terminou quando a Rússia se retirou do pacto, um ano depois.

O acordo facilitou à Ucrânia exportar cerca de 33 milhões de toneladas de grãos, segundo as Nações Unidas, mas a Rússia criticou os obstáculos para suas próprias exportações agrícolas e de fertilizantes.

Nas primeiras semanas da guerra, a Turquia sediou conversações com vistas a um cessar-fogo que fracassaram e o governo turco agora tenta retomá-las.

"Ambas as partes chegaram ao limite do que podem conseguir com a guerra", declarou este mês o ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan.

"Acreditamos que é hora de iniciar um diálogo visando um cessar-fogo", insistiu.

A reunião entre Erdogan e Zelensky ocorre uma semana depois de um encontro entre o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e seu contraparte turco, Hakan Fidan, na cidade turca de Antalya.