Donald Trump tenta ser novamente presidente dos EUA - Mandel Ngan/AFP

Donald Trump tenta ser novamente presidente dos EUAMandel Ngan/AFP

Publicado 08/03/2024 16:47

O Comitê Nacional Republicano (RNC) elegeu, nesta sexta-feira (8), como seus líderes dois importantes aliados de Donald Trump, incluindo sua nora, fortalecendo o controle do ex-presidente sobre o partido antes das eleições presidenciais americanas de novembro.



Trump, de 77 anos, que se não houver surpresas deve ser o candidato republicano, apresentou no mês passado uma lista de nomes cuidadosamente selecionados para encabeçar o RNC, que arrecada fundos para a campanha e os distribui entre os candidatos.



O magnata apoiou seu “amigo” Michael Whatley, líder do Partido Republicano na Carolina do Norte, como próximo presidente do Comitê e sua nora Lara Trump, casada com seu filho Eric, como copresidente.



Whatley, atualmente assessor geral do RNC, tem feito eco às palavras de Trump em suas acusações sobre uma suposta “fraude em massa” nas eleições presidenciais de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata Joe Biden, seu possível rival novamente em novembro.



“Lara é uma comunicadora extremamente talentosa e está dedicada a tudo o que o MAGA representa”, disse o ex-presidente em referência seu slogan “Make America Great Again” (‘Tornar os Estados Unidos Grandes Novamente’).



Trump apoiou, ainda, outro aliado, o estrategista de campanha Chris LaCivita, como diretor de operações do RNC. “Esse grupo de três é muito talentoso, testado em batalha e inteligente”, afirmou.



Para ele, o “Comitê Nacional Republicano DEVE ser um bom parceiro nas eleições presidenciais”.



O RNC, com 168 membros, está realizando sua reunião de primavera em Houston, no estado do Texas, e escolheu seus novos líderes nesta sexta, por aclamação.



Lara Trump prometeu dedicar fundos do partido à campanha presidencial de seu sogro caso se tornasse copresidente do Comitê. Também espera que esses recursos possam ser usados para apoiar o ex-presidente no pagamento de suas despesas legais.



“Cada centavo se destinará ao trabalho número um e único do RNC”, declarou ao canal Newsmax. Esse trabalho “é eleger Donald J. Trump como presidente dos Estados Unidos e salvar esse país”, acrescentou.



Trump enfrenta despesas legais cada vez maiores derivadas de diversos casos criminais e civis apresentados contra ele, e vem arrecadando fundos para pagá-los por meio de doações a seu comitê de ação política Save America.



Ex-produtora de TV



Ao escolher Whatley, Trump disse que ele está "comprometido com a integridade eleitoral que devemos ter para manter a fraude fora de nossas eleições e não sermos roubados".



Whatley substitui Ronna McDaniel no comando do RNC. McDaniel, sobrinha do senador de Utah Mitt Romney, foi selecionada por Trump para liderar a entidade em 2016, mas a relação entre os dois se deteriorou após uma série de derrotas eleitorais republicanas e baixas arrecadações de fundos.



"Desejo sucesso a Lara e Michael", declarou McDaniel nesta sexta-feira em Houston, em seu discurso de despedida.



Lara Trump, uma ex-produtora de televisão de 41 anos, casou-se com Eric Trump em 2014 e participou ativamente das campanhas presidenciais de 2016 e 2020 de seu sogro.



Ela também mostrou suas próprias aspirações políticas. Considerou concorrer a um cargo no Senado em seu estado natal, Carolina do Norte, em 2021, embora tenha decidido não fazê-lo.



Trump cercou-se de familiares em seus negócios imobiliários da Organização Trump e também nomeou familiares para cargos de destaque na Casa Branca. Sua filha Ivanka e seu genro Jared Kushner foram conselheiros durante sua presidência.