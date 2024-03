Corpo é deixado coberto em rua de Porto Príncipe, no Haiti - Clarens Siffroy / AFP

Publicado 22/03/2024 13:29





A cidade ainda guarda vestígios de vários ataques de gangues armadas na quinta-feira e de uma operação militar que tirou a vida de um de seus líderes, Ti Grèg. Um correspondente da AFP viu os corpos sem vida, muitos deles carbonizados, no centro de Porto Príncipe e no bairro de Delmas. Vários corpos jaziam na manhã desta sexta-feira (22) em diferentes bairros de Porto Príncipe, a capital haitiana sujeita à violência das gangues , de onde mais de 33 mil pessoas fugiram nos últimos 15 dias, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).A cidade ainda guarda vestígios de vários ataques de gangues armadas na quinta-feira e de uma operação militar que tirou a vida de um de seus líderes, Ti Grèg. Um correspondente da AFP viu os corpos sem vida, muitos deles carbonizados, no centro de Porto Príncipe e no bairro de Delmas.

Um morador também viu corpos em Pétion-Ville, uma comuna rica nos arredores da capital, onde gangues tentaram ganhar terreno esta semana. Diante do terror das gangues, que controlam quase 80% da capital, a população ergueu barricadas em algumas estradas para se proteger de assaltos.



"Nas últimas semanas, os ataques armados intensificaram-se na Zona Metropolitana de Porto Príncipe (ZMPP)", afirmou a OIM em um comunicado.



Além de causar deslocamentos na cidade e arredores, "os ataques e a insegurança generalizada estão obrigando cada vez mais pessoas a deixar a capital em busca de refúgio nas províncias, correndo o risco de viajar em estradas controladas por gangues", acrescentou.



A OIM, que coletou dados nas estações rodoviárias mais utilizadas, observou que 33.333 pessoas deixaram a capital entre 8 e 20 de março, principalmente para os departamentos do Grande Sul, que já acolhem cerca de 116 mil deslocados que fugiram nos últimos meses.



Estas "províncias não têm infraestruturas suficientes e os centros de acolhimento não têm recursos suficientes para estes deslocamentos maciços da capital", insistiu a OIM. Muitas das mais de 33 mil pessoas que fugiram da capital já haviam se deslocado internamente e, em alguns casos, várias vezes.



O Haiti tem vivido semanas de caos desde que gangues armadas lançaram uma batalha contra o controverso primeiro-ministro Ariel Henry, com ataques ao aeroporto, delegacias, prisões e outros edifícios públicos.



Na semana passada, Henry concordou em renunciar e dar lugar a um conselho presidencial composto por sete membros e dois observadores, cuja formação foi adiada por falta de consenso interno.