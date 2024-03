Cidade de Gómez Palacio é um dos locais em que a tradição irá acontecer - Reprodução/Milenio

Publicado 30/03/2024 14:27 | Atualizado 30/03/2024 14:51

A tradicional malhação de Judas é celebrada neste Sábado de Aleluia, dia que antecede a Páscoa, em diversas cidades de países de cultura católica. O evento faz referência à traição do personagem bíblico a Jesus.

Um dos locais em que a celebração acontece é no município de Gómez Palácio, no interior do México. Os moradores da cidade irão se reunir no bairro Francisco Zarco e realizam desde a manhã deste sábado os preparativos para o evento.

A própria Igreja Cristo Rey, localizada no bairro, é uma das organizadoras. A Câmara Municipal de Gómez Palácio também ajuda na organização. Serão fornecidos banheiros químicos e serviços de limpeza urbana.

Bonecos são incendiados durante a Malhação Reprodução

A tradição

Esta é uma prática cultural que ocorre em alguns lugares durante a Semana Santa, especialmente em países de tradição católica. Ela representa a punição ou o repúdio a Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus Cristo de acordo com a Bíblia. A malhação ou queima de Judas costuma acontecer no Sábado de Aleluia.



A tradição varia em diferentes regiões, mas geralmente envolve a criação de bonecos inflamáveis. Essas representações recebem socos e pauladas e, posteriormente, são incendiadas. Os bonecos usados na representação podem, dependendo do local, possuir forma demoníaca.



Com o passar dos anos, a tradição foi ficando cada vez menos popular, mas ainda é praticada em diversas cidades.