Publicado 01/04/2024 15:32 | Atualizado 01/04/2024 15:33

São Paulo - A região de Niágara, da província canadense de Ontário, onde estão localizadas as Cachoeiras do Niágara, declarou estado de emergência para receber um eclipse solar total que irá acontecer no dia 8 de abril deste ano. Algumas áreas do México, Estados Unidos e Canadá poderão presenciar o eclipse em sua totalidade. Observadores na Europa Ocidental conseguirão ver o evento de forma parcial.

O eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando grande parte do astro. Nesse momento, o céu se torna mais escuro.

Niágara será um dos melhores locais no Canadá para observar o eclipse solar total e se prepara para receber milhares de visitantes.

De acordo com o governo da região, o estado de emergência, que começou na semana passada, representa uma cautela para que Niágara consiga receber e acomodar visitantes.

Diversos estabelecimentos estarão fechados no dia do eclipse para evitar um tráfego de carros nas estradas.

Além disso, a maioria das escolas, bem como boa parte dos serviços de saúde ficará fechada em 8 de abril. O governo recomendou à população que encha os tanques de combustível e faça compras e adquira itens de primeiros socorros antes do dia do eclipse.

A gestão disse também que a população deve se preparar para longas filas e multidões. Durante viagens no dia 8, as pessoas não devem parar o carro na estrada para tirar fotos ou ver o eclipse, afirmou o governo.

Outro ponto importante para observar o eclipse é o uso de equipamentos, como óculos escuros com certificação específica para ver eclipses. Óculos de sol comuns não conseguirão evitar danos à visão.

Os prejuízos provocados na retina ao olhar diretamente para o sol são permanentes e não há tratamento disponível, afirma o governo. Na província de Ontário, o eclipse ocorrerá por volta das 15h.

Como acompanhar o eclipse do Brasil?

O eclipse solar total não será visível do Brasil, mas a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) vai disponibilizar uma gravação ao vivo do fenômeno.

Segundo o Observatório Nacional, o eclipse lunar pode ser observado de qualquer ponto da Terra onde a Lua está aparecendo. Mas, o eclipse solar é visível apenas em uma faixa do planeta.

Recentemente, um eclipse penumbral foi registrado no Rio Grande do Sul pelo Observatório Heller & Jung. Durante esses fenômenos, em vez de um alinhamento completo entre a Terra o Sol e a Lua, o satélite fica na área de penumbra da Terra, o que causa uma redução na luminosidade da Lua.

Fenômeno raro

Um eclipse solar total acontece de 18 em 18 meses. Mas, como pode ser visto apenas de uma estreita faixa da Terra, parecem ser muito raros. De acordo com a Nasa, o próximo eclipse solar total visível nos Estados Unidos ocorrerá em agosto de 2044.

Já uma das províncias do Canadá, Quebec, conseguirá presenciar o próximo fenômeno desse tipo daqui cerca 80 anos, em 2106, conforme informações da Agência Espacial do Canadá (CSA). A última vez que a região assistiu ao evento foi em 1972.

Mas o próximo eclipse solar total no planeta como um todo não irá demorar tanto. Em agosto 2026, observadores da Espanha, de uma pequena parte de Portugal, da Rússia, da Islândia e da Groenlândia poderão presenciar o fenômeno.