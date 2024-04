Ouro foi encontrado dentro de um saco de lixo - Reprodução

Publicado 09/04/2024 09:33

Irã - Um iraniano, de 52 anos, encontrou um saco de ouro e dinheiro (US$ 38 mil, cerca de R$ 191 mil) enquanto vasculhava um caixote de lixo em Aligudarz, no oeste do Irã. Porém, ao invés de ficar com a quantia, ele resolveu devolver ao dono, segundo as informações divulgadas nesta segunda-feira (8) pelo jornal local 'Etemad'.

A descoberta da pequena fortuna foi feita no dia 22 de março, quando o homem mexia em lixos abandonados na rua à procura de comida e objetos de valor. "Quando comecei a separar o lixo, me dei conta de que dentro de um saco havia ouro e dólares ", relatou.

Ele explique que, por conta dos seus princípios, se sentiu incomodado e que precisava devolver tudo para o verdadeiro dono. "Guardei o ouro e os dólares durante alguns dias, mas não podia ficar com eles devido aos princípios de honestidade que os meus pais me ensinaram", afirmou.

Graças a um cartão bancário que estava dentro do saco, o iraniano conseguiu encontrar a verdadeira dona da pequena fortuna. Segundo ele, o neto dela jogou a bolsa fora pensando que dentro continha apenas lixo.