Ministra do Interior, Nancy Faeser, acredita que há grande risco de um ataque islamita no país - AFP

Publicado 12/04/2024 07:52

A polícia da Alemanha deteve três menores de idade suspeitos de preparar um atentado islamista, duas mulheres e um homem, anunciou nesta sexta-feira (12) o Ministério Público de Düsseldorf, oeste do país. As detenções aconteceram no fim de semana da Páscoa (30-31 de março).

A justiça emitiu ordens de detenção contra três jovens, duas adolescentes de 15 e 16 anos e um jovem de 15, procedentes da Renânia do Norte-Westfália, noroeste da Alemanha, suspeitos de "planejar um atentado terrorista com motivações islamistas e que admitiram que estavam dispostos para cometer o ataque", afirmou o MP de Düsseldorf em um comunicado.

Devido à idade dos suspeitos e como a investigação segue em andamento, o MP não divulgou mais detalhes sobre o tipo de ataque que estava sendo preparado.

Segundo o jornal Bild, os adolescentes pretendiam atacar com facas e coquetéis molotov, em nome do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), a policiais e igrejas. "Eles contemplaram conseguir armas de fogo", afirma o jornal.

Em uma entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, concedida pouco depois do atentado ocorrido em Moscou no fim de março, a ministra do Interior, Nancy Faeser, destacou que "o perigo do terrorismo islamista continua elevado" na Alemanha.

Segundo ela, "a maior ameaça islamista na Alemanha procede do Estado Islâmico-Khorasan", um braço do grupo EI que atua no Afeganistão e no Paquistão.

O ataque executado contra a casa de espetáculos Crocus City Hall de Moscou, que deixou 144 mortos, foi reivindicado por este grupo. As autoridades alemãs intensificaram a vigilância porque o país será a sede neste ano da Eurocopa, de 14 de junho a 14 de julho.

Nos últimos meses, duas operações da polícia da Alemanha resultaram nas detenções de cinco suspeitos de preparar atentados, supostamente membros desta organização.