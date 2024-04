Yoav Gallant, ministro de Defesa de Israel - Angelos Tzortzinis/AFP

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou neste sábado, 13, que monitora de perto o "ataque planejado" de Irã ou aliados ao país. Nas últimas horas, os israelenses estão em alerta máximo para uma possível investida do oponente histórico, em retaliação pela ofensiva que destruiu o consulado iraniano na Síria no começo do mês.

Em declaração por vídeo, Gallant ressaltou que Israel fortaleceu as capacidades militares com o apoio dos Estados Unidos e demais parceiros.

O ministro também acusou o Irã de ser um Estado terrorista. "Estamos determinados a defender os nossos cidadãos contra este terrorismo e saberemos como responder-lhe", garantiu.

Pela manhã, Gallant conversou por telefone com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin. De acordo com nota do Pentágono, os dois discutiram "ameaças regionais urgentes" e expressaram apoio mútuo. "O secretário Austin deixou claro que Israel poderia contar com o apoio total dos EUA para defender Israel contra quaisquer ataques do Irã e dos seus aliados regionais", destaca o texto.