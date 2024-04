Palácio do Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília-DF - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 14/04/2024 10:03

O Ministério das Relações Exteriores divulgou na noite deste sábado (13) nota no qual o governo brasileiro manifesta "grave preocupação" com relatos do ataque com drones e mísseis do Irã em direção a Israel . De acordo com a nota, a ação militar deixou em alerta países vizinhos e exige que a comunidade internacional mobilize esforços para evitar um escalada no conflito.