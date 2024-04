Bandeira da União Europeia - AFP

Publicado 14/04/2024 12:28 | Atualizado 14/04/2024 12:33

Os ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia discutirão na terça-feira (16), por videoconferência, as consequências do ataque lançado pelo Irã contra Israel , anunciou neste domingo (14) o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.