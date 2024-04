Bandeira do Afeganistão - Pixabay

14/04/2024

Pelo menos 33 pessoas morreram desde a sexta-feira em inundações e enchentes súbitas no Afeganistão, anunciou, neste domingo (14), um responsável do Departamento de Gestão de Catástrofes Naturais.



Cerca de 20 das 34 províncias afegãs registram atualmente um nível elevado de precipitações, inclusive a província de Cabul.



"Trinta e três pessoas morreram e 27 ficaram feridas" desde a sexta-feira "por causa das cheias súbitas", afirmou o porta-voz do departamento, Janan Sayeq. A maioria das mortes foi causada pelo desabamento de tetos, acrescentou.



As precipitações causaram a destruição total ou parcial de cerca de 600 casas e destruíram 580 quilômetros de estradas.



Cerca de 800 hectares de terras agrícolas ficaram submersos pela água e 200 cabeças de gado morreram, acrescentou o porta-voz.



Essas inundações afetam quase todas as regiões na primavera boreal, período tradicional de chuvas no Afeganistão.



Cerca 60 pessoas morreram depois das fortes chuvas que atingiram o país nas últimas três semanas de março.



O Afeganistão vivenciou um inverno muito seco e é afetado pela mudança climática