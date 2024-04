Dmitro Kuleba, chefe da diplomacia ucraniana - Reprodução

Dmitro Kuleba, chefe da diplomacia ucranianaReprodução

Publicado 15/04/2024 14:59 | Atualizado 15/04/2024 15:08

A Ucrânia questiona as razões da relutância de seus aliados para ajudá-la mais do ponto de vista militar frente à Rússia, após o ataque aéreo iraniano contra Israel , bloqueado com sucesso graças à ajuda ocidental.