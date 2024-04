IA da Meta vai "conversar" com redes sociais e com o WhatsApp - Divulgação

Publicado 15/04/2024 21:35

A Meta já está implementando um chatbot baseado em IA generativa similar ao ChatGPT em seus mensageiros WhatsApp e Messenger e nas mensagens diretas do Instagram. A companhia afirmou que têm realizado testes com usuários na Índia e em países da África.

Usuários das regiões estão compartilhando mensagens e imagens sobre o recurso na rede social X. Uma das imagens sugere que o recurso, chamado Meta AI, funcionará similar a uma conversa, permitindo você receber respostas para perguntas sobre qualquer assunto, gerar imagens tal como no ChatGPT ou apenas se comunicar com a IA, diretamente pelo WhatsApp, Messenger (do Facebook) e Instagram. No WhatsApp, o botão para ativar o Meta AI se encontra acima do botão verde de "novo contato", localizado no canto inferior direito na tela principal.

A companhia anunciou seus planos para incluir ferramentas de IA em fevereiro de 2023, na esteira das concorrentes, e tem feito grandes investimentos no setor. Seu grande modelo de linguagem Llamma foi recentemente classificada como a mais segura em uma pesquisa. A Llamma 3, versão mais avançada de seu modelo de código aberto, será lançada em maio.

Com a implementação de sua IA no Instagram, que ultrapassou o TikTok e se tornou o app mais baixado do mundo, além dos populares mensageiros WhatsApp e Messenger, a Meta pode expor sua tecnologia a bilhões de usuários simultaneamente e abocanhar uma grande parte do mercado de IA.

Recentemente a companhia anunciou um investimento em uma tecnologia proprietária de processamento baseado em IA, mostrando que a companhia vem buscando autossuficiência em uma indústria dependente de empresas terceiras, como a Nvidia, que despontou como a principal fornecedora de hardware para IA.