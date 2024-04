'Capitán Pico' foi captado no Equador após três meses de fulga - Divulgação

Publicado 22/04/2024 10:17

Um líder criminoso acusado de organizar um plano que nunca foi executado para assassinar a procuradora-geral do Equador , Diana Salazar, foi capturado três meses depois de fugir de uma prisão durante um violento ataque do tráfico de drogas , informaram as autoridades."A @PoliciaEcuador em coordenação com a @FiscaliaEcuador acaba de capturar #ColónPico em um setor de #PuertoQuito", uma pequena cidade a noroeste da capital, informou o Ministério do Interior na rede social X.

#Urgente



La @PoliciaEcuador en coordinación con @FiscaliaEcuador acaban de capturar a #ColónPico en un sector de #PuertoQuito #Pichincha luego de un trabajo investigativo y operativo de varios meses. — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) April 22, 2024

#URGENTE ||



CAPTURADO #COLÓNPICO



Esta madrugada en #PuertoQuito, #Pichincha, tras labores investigativas y operativas ejecutadas por varios meses por parte de nuestras unidades especializadas de @PoliciaEcuador en coordinación con @MinInteriorEc y @FiscaliaEcuador.



Noticia en… pic.twitter.com/ohJ7MfT3ws — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 22, 2024

Conhecido como 'Capitán Pico', um dos chefes da gangue criminosa Los Lobos, fugiu de uma prisão em Riobamba, na região central andina, em 9 de janeiro, em meio a um ataque do tráfico de drogas que deixou vinte mortos depois que o presidente, Daniel Noboa, declarou estado de exceção, que foi prorrogado até o início de abril.As autoridades prenderam Pico no início de janeiro, acusado de arquitetar um plano para sequestrar e matar Salazar, que nos últimos meses havia sido inflexível com as gangues do tráfico de drogas e que havia revelado o vínculo destes grupos com políticos, juízes e entidades do Estado.Antes de Pico, Adolfo Macías, conhecido como 'Fito', chefe de outra temida organização criminosa que estava preso desde 2011, fugiu de uma prisão no porto de Guayaquil (sudoeste), cumprindo pena de 34 anos por crime organizado, tráfico de drogas e assassinato.