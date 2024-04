Elon Musk e Li Qiang - Reprodução / Internet

Elon Musk e Li QiangReprodução / Internet

Publicado 28/04/2024 16:08

O fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, reuniu-se neste domingo, 28, com o primeiro-ministro chinês Li Qiang. Durante a semana, as montadoras do país exibem seus mais recentes modelos de veículos elétricos no Salão do Automóvel, em Pequim. Não ficou claro, porém, se Musk visitaria a exposição. O bilionário chegou no país 'a convite do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional'.