George Santos performando como Kitara Ravache - Reprodução

Publicado 02/05/2024 10:11

George Santos, político norte-americano e filho de brasileiros, gravou um vídeo performando como a drag queen Kitara Ravache, na noite desta quarta-feira (1º). O político, de 35 anos, é alvo de uma extensa investigação nos EUA, que fez com que ele fosse expulso do Congresso dos EUA.

No vídeo em questão, publicado e comercializado no site Cameo, ele conta que a personagem Kitara ficou "18 anos no armário" e em seguida dá dicas para os espectadores.

"Aqui é sua favorita, Kitara, depois de 18 anos no armário. George Santos me colocou para fora, que seja. Eu escutei que vocês são uns malucos e amam dançar a noite toda como se não fosse da conta de ninguém. Vocês tem que melhorar isso...", disse.



KITARA RAVACHE DE VOLTA, BRASEEL!!!



2024, que ano!! pic.twitter.com/5KnlaVbl9k — Dodô (@domingosjr) May 2, 2024

Menos de um ano no cargo

George Santos venceu as eleições em 2022 e assumiu Membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo Distrito de Nova Iorque, em 3 de janeiro de 2023.

O Congresso, no entanto, votou por expulsar George em 1º de dezembro, após uma série de mentiras e acusações de crimes financeiros. Uma sanção do tipo ocorreu apenas em cinco ocasiões anteriores ao logo da história da Câmara de Representantes.

Os membros do Conselho de Ética da Câmara alegam que encontraram "evidências esmagadoras" de má conduta por parte de Santos.

Rede de mentiras e assédio



Logo após sua eleição, o jornal "The New York Times" e outros meios de comunicação revelaram que George Santos havia inventado quase todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional.

Ele reconheceu que inventou boa parte de sua biografia , incluindo seu nome real, que é judeu e que seus avós escaparam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, sua escolaridade e a experiência de trabalho ao disputar as eleições legislativas do ano passado em busca de uma cadeira na Câmara, como representante de áreas de Long Island, Nova York.

Santos também é acusado de desviar e falsificar recursos de campanha, assim como de assediar sexualmente um homem que supostamente recebeu uma oferta de emprego de seu escritório e de retratar-se quando este rejeitou seus avanços.

Entre as suas mentiras, o congressista também disse ter diplomas da Universidade de Nova York e do Baruch College, apesar de nenhuma das instituições ter registro de sua frequência. Ele ainda alegou ter trabalhado no Goldman Sachs e no Citigroup, o que também não era verdade.

O deputado, que se identifica como gay, também não revelou que foi casado com uma mulher por vários anos, terminando a relação em 2019.

Santos também possui problemas com a Justiça do Brasil, inclusive inquéritos por estelionato tramitando na Justiça do Rio de Janeiro.

Em uma entrevista ao apresentador de televisão Piers Morgan no início do ano, ele admitiu que mentiu sobre sua biografia. "Eu fui um mentiroso terrível em alguns temas", reconheceu. "Não era sobre enganar as pessoas, era para ser aceito pelo partido", acrescentou.

George Santos atuou por menos de um ano no Congresso dos EUA AFP

Prisão

O democrata Tom Suozzi ocupa a vaga deixada por Santos. O político, do partido rival, venceu uma eleição especial em fevereiro

Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo.