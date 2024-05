José Raúl Mulino - AFP

Publicado 06/05/2024 07:23

O ex-ministro das Relações Exteriores José Raúl Mulino venceu neste domingo, 5, as eleições presidenciais no Panamá. Com 95% da apuração concluída, Mulino tinha 34,4% dos votos e não podia mais ser alcançado por Ricardo Lombana, do Movimento Outro Caminho, que somava 25%.

Mulino foi lançado como candidato pelos partidos Realizando Metas e Aliança após o ex-presidente Ricardo Martinelli ter sido inabilitado para disputar o pleito, por causa de uma condenação por lavagem de dinheiro.

O presidente do Tribunal Eleitoral do Panamá, Alfredo Juncá, proclamou Mulino o "vencedor não oficial das eleições", em uma chamada de vídeo com o candidato. Mais de 77% dos panamenhos foram às urnas no domingo, na maior participação da história.