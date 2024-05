Chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell - AFP

Chefe da diplomacia europeia, Josep BorrellAFP

Publicado 06/05/2024 10:18 | Atualizado 06/05/2024 10:20





A ordem "é um presságio do pior: mais guerra e fome. É inaceitável. Israel deve desistir de uma ofensiva terrestre", destacou Borrell na rede social X, depois que o Exército israelense começou a operação para retirar quase 100 mil pessoas do leste de Rafah. ordem de Israel para a retirada de civis de Rafah , no sul da Faixa de Gaza, é "inaceitável" e a comunidade internacional deve agir para impedir este cenário, afirmou Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia (UE) nesta segunda-feira (6)A ordem "é um presságio do pior: mais guerra e fome. É inaceitável. Israel deve desistir de uma ofensiva terrestre", destacou Borrell na rede social X, depois que o Exército israelense começou a operação para retirar quase 100 mil pessoas do leste de Rafah.

Os palestinos foram instruídos a se dirigir para Muwasi, uma área humanitária declarada por Israel. O exército israelense informou ter ampliado a infraestrutura de assistência no local, com a montagem de hospitais de campanha e tendas para os refugiados.



O anúncio ocorre em meio a frágeis negociações de cessar-fogo e antes de uma ofensiva terrestre altamente antecipada que Israel promete realizar há meses para eliminar os militantes restantes do Hamas.



No domingo, 5, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o Hamas não levava a sério o acordo de trégua e alertou sobre "uma operação poderosa num futuro muito próximo em Rafah".