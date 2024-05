Presidente da Rússia, Vladimir Putin - Pavel Byrkin / Pool / AFP

Publicado 06/05/2024 08:15

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta segunda-feira, 6, a realização "em um futuro próximo" de exercícios nucleares, em resposta às declarações dos governantes de potências ocidentais sobre a possibilidade de envio de soldados à Ucrânia.

O Ministério da Defesa russo anunciou em um comunicado, publicado no Telegram, a organização de exercícios "para o treinamento da preparação e uso de armas nucleares não estratégicas".

A nota acrescenta que a medida foi tomada "por instrução do comandante-em-chefe supremo das Forças Armadas da Federação Russa", o presidente Vladimir Putin.

O treinamento pretende "manter a preparação" do Exército, após as "declarações provocadoras e ameaças de alguns governantes ocidentais contra a Rússia", afirmou o ministério.

Os exercícios incluirão a Aeronáutica, a Marinha e as Forças do Distrito Militar do Sul, que têm sede muito perto da Ucrânia e abrangem as regiões ucranianas que Moscou alega ter anexado. A data e o local dos exercícios não foram revelados.

Desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Putin menciona a possibilidade de recorrer às armas nucleares.

Em outubro do ano passado, a Rússia anunciou que Putin supervisionou lançamentos de mísseis balísticos durante manobras militares que pretendiam simular um "ataque nuclear em larga escala" por parte de Moscou.

O Kremlin afirmou que os exercícios são uma resposta às declarações de líderes das potências ocidentais sobre a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, denunciou que autoridades falem sobre a "intenção de enviar contingentes armados para a Ucrânia, ou seja, de colocar soldados da Otan diante das Forças Armadas russas".

Peskov mencionou o presidente francês, Emmanuel Macron, cuja retórica chamou de "muito perigosa", assim como declarações de funcionários de alto escalão dos governos do Reino Unido e Estados Unidos.

Na semana passada, Macron, reiterou a posição sobre o possível envio de tropas à Ucrânia, que já havia mencionado em fevereiro.

"Se os russos conseguirem romper as linhas da frente, se houver um pedido ucraniano — o que não é o caso hoje — deveríamos levantar legitimamente a questão", disse o presidente francês.