Noelia Voigt renunciou ao posto de miss EUA para cuidar da saúde mental - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 07/05/2024 11:52

São Paulo - A Miss EUA, Noelia Voigt, coroada em novembro de 2023, acabou de renunciar ao seu cargo. Segundo ela, a decisão foi feita em prol do cuidado de sua saúde mental.

Em um post feito em suas redes sociais, Noelia anunciou sua decisão e explicou os motivo que a levaram a isso: "Na vida, eu valorizo fortemente a importância de tomar decisões que façam melhor para você e sua saúde mental. Como indivíduos, crescemos experimentando coisas diferentes na vida que nos levam a aprender mais sobre nós mesmos. Minha jornada como Miss EUA tem sido incrivelmente significativa, representando Utah com orgulho, e mais tarde os EUA no Miss Universo. Infelizmente, tomei a decisão muito difícil de me demitir do título de Miss USA 2023".

"A gratidão eterna enche meu coração quando penso na plataforma que temos para fazer a diferença, a sensação de alcançar um sonho para toda a vida e me conectar com pessoas de todo o mundo, assim como eu disse que faria no palco da Miss USA. No fundo, sei que este é apenas o começo de um novo capítulo para mim, e minha esperança é continuar a inspirar outros a permanecerem firmes, priorizarem sua saúde mental, defenderem a si mesmos e aos outros usando sua voz, e nunca terem medo do que o futuro reserva, mesmo que pareça incerto", completou ela.

Na legenda, ela ainda escreveu: "Percebo que pode ser um grande choque para muitos. Nunca comprometa seu bem-estar físico e mental. Nossa saúde é nossa riqueza. Um milhão de agradecimentos a todos vocês pelo apoio constante e inabalável. Hora de escrever o próximo capítulo. Espero que fiques por aqui para veres o que vem a seguir".

Segundo a própria Noelia, ela foi a primeira mulher venezuelano-americana a ganhar a competição nos Estados Unidos. Quando estava na rodada final de perguntas, durante a competição, ela chegou inclusive a falar sobre a sua herança e prometeu se conectar com outras comunidades americanas.

De acordo com a Organização do Miss EUA, a instituição apoiou a decisão e ressaltou que entende a necessidade dela de priorizar o próprio bem-estar nesse momento. Agora, os organizadores estudam quem será a sucessora de Noelia e a nova Miss EUA deve ser apresentada em breve. Dentre as opções estão Savannah Gankiewicz, do Havaí, que ficou em segundo lugar no concurso do ano passado, seguida por Alexis Loomans, do Wisconsin, Jasmine Deniels, da Pensilvânia e de Lluvia Alzate, do Texas, que completaram o Top 5.