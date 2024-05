Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - AFP

Publicado 07/05/2024 12:59

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira, 7, que a captura militar da passagem de Rafah, dentro do território de Gaza, é um "passo importante" para desmantelar as capacidades econômicas e militares do Hamas

A captura da passagem nesta terça-feira coloca Israel no controle total das fronteiras de Gaza pela primeira vez desde a retirada das tropas em 2005.

Rafah era um dos principais canais de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, desde que Israel bloqueou outras entradas no início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou sobre um possível colapso do fluxo de ajuda aos palestinos devido ao fechamento de Rafah e da outra principal passagem para Gaza, Kerem Shalom, em um momento em que as autoridades dizem que o norte de Gaza está passando por uma "fome total".

A guerra em Gaza expulsou cerca de 80% da população de 2,3 milhões de habitantes do território de suas casas e causou grande destruição de apartamentos, hospitais, igrejas, mesquitas e escolas em várias cidades.

O número de mortos em Gaza subiu para mais de 34.500 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde locais.