Divulgação/Loteria do Estado de MassachusettsChristine Wilson ganhou duas vezes o prêmio de US$ 1 milhão na loteria estadual de Massachusetts

Publicado 08/05/2024 16:52

O dito popular 'nascido virado para a lua' pode ser muito bem empregado para falarmos da americana Christine Wilson. Moradora da cidade de Attleborough, no estado de Massachusetts (EUA), ela acertou duas vezes na loteria em um espaço de apenas dez semanas. Ao todo, ela embolsou 2 milhões de dólares (R$ 10 milhões).

Em fevereiro, Christine conquistou o primeiro prêmio ao comprar um bilhete de loteria instantânea no valor de 50 dólares (R$ 250). Com o primeiro milhão de dólares, ela comprou um carro zero km.

No início de maio, Christine voltou a arriscar e comprou uma raspadinha por 10 dólares (R$ 50) e para a surpresa geral, mais um prêmio de um milhão de dólares. Agora, ela disse que pretende investir o valor do prêmio em uma caderneta de poupança.