Publicado 09/05/2024 09:38 | Atualizado 09/05/2024 10:04

A professora de matemática Rebecca Joynes, 30 anos, engravidou de um aluno enquanto aguardava as investigações por abuso a um adolescente de 15 anos, em Manchester, na Inglaterra. A mulher estava em liberdade sob fiança e, de acordo com ordem judicial, não poderia se aproximar de menores de 18 anos. Ela é acusada de seis envolvimentos sexuais com crianças pela Tribunal da Coroa, mas nega o relacionamento com os jovens.

A aproximação de Rebecca com o jovem A foi feita após ela passar dez números do seu telefone e propor um desafio para que ele "advinhasse" o décimo-primeiro. Segundo a promotoria, era apenas uma estratégia para trocar mensagens com o aluno.

Segundo o jornal britânico Daily Star, Rebecca teria levado jovem após a aula para fazer compras em um shopping de Manchester. Após presentear ele com um cinto da marca Gucci, no valor de £350 (aproximadamente R$ 2.275), eles foram ao apartamento onde a docente morava, no bairro de Salford Quays.

Já na residência, a professora teria se relacionado com o adolescente e dito repetidamente que "ninguém poderia descobrir", conforme depoimento dado pelo jovem aos policiais. Eles teriam feito sexo uma outra vez, quando o aluno decidiu não continuar com a situação, por medo da mãe descobrir.

A investigação policial foi iniciada após o assunto se tornar conhecido, e Joynes ser suspensa pela escola. Embora ela tenha afirmado às autoridades que não ocorreram atividades sexuais, foi liberada sob fiança, com a condição de que não mantivesse contato não supervisionado com menores de 18 anos.

Quando questionado pela polícia sobre o que ele "queria" que ocorresse, Boy A respondeu: "Para ser honesto, eu não estava esperando que isso acontecesse, o que aconteceu. Eu não esperava nada."



O policial insistiu: "O que você esperava que acontecesse?"



Ele adicionou: "Não sei. Mas qualquer pessoa na minha posição, com a minha idade, no meu ano. Se você a visse, ela é bonita."

No entanto, enquanto aguardava as investigações, o outro caso veio à tona quando a professora comunicou ao outro jovem 9 (o jovem B) que estava grávida. O segundo rapaz é o pai da filha mais nova de Joynes, mas ela ainda afirma que a atividade sexual com o Rapaz B só começou quando ele completou 16 anos.

Rebecca nega que tenha se relacionado com o jovem A duas vezes, e com o jovem B, enquanto ainda estava sob "confiança da professora". O julgamento, que já dura duas semanas, segue.