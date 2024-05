Vídeo da Nasa simula a ação dos buracos negros - AFP

Vídeo da Nasa simula a ação dos buracos negrosAFP

Publicado 09/05/2024 11:02

São Paulo - A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou um vídeo feito por um supercomputador mostrando como seria cair em um buraco negro com uma massa 4,3 milhões de vezes maior do que a do Sol.



Um dos maiores mistérios do Universo, o buraco negro consiste em um objeto astronômico com grandes concentrações de matérias embaladas em pequenos espaços. Por conta de sua alta densidade, a gravidade abaixo de sua superfície, chamada também de horizonte de eventos, é tão grande a ponto de que nem a luz consegue escapar.



"As pessoas me perguntavam com frequência sobre isso (como seria cair em um buraco negro), e simular esses processos difíceis de imaginar me ajuda a conectar a matemática da relatividade com as consequências no Universo real", diz o criador das visualizações, Jeremy Schnittman, astrofísico no Centro de Voos Espaciais Goddard da Nasa.



Schnittman explica que buracos negros supermassivos têm um horizonte de evento menor e uma força de maré maior. O último elemento está relacionado à diferença de gravidade entre dois pontos.



No caso do buraco negro, a gravidade puxando o objeto para perto é muito maior do que a da outra ponta. O resultado disso é que o objeto seria rasgado antes mesmo de chegar ao horizonte de eventos.



Para criar a visualização, Schnittman utilizou um supercomputador da Nasa chamado Discover. Em um notebook comum seria necessário mais do que uma década para carregar as informações, enquanto o supercomputador levou cinco dias. No trabalho, o equipamento utilizou 0,3% do total de 139 mil processadores. O projeto gerou 10 terabytes de dados



Na simulação, uma nuvem plana e rodopiante de gás quente e brilhante, chamada disco de acreção, envolve o buraco negro e serve de referência visual. O mesmo ocorre com estruturas brilhantes chamadas anéis de fótons, que se formam mais perto do buraco negro a partir da luz que o orbitou uma ou mais vezes.