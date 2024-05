Zoológico de Taizhou tingiu o pelo de cães da raça Chow Chow para exibi-los como ursos panda - Reprodução

Publicado 10/05/2024 16:11

O zoológico de Taizhou, na província de Jiangsu, na China, causou um verdadeiro pandemônio esta semana. Os administradores do local tiveram a péssima ideia de tingir os pelos de cães da raça Chow Chow para serem exibidos ao público como ursos panda, animal típico do país.



Funcionários do zoo apararam os pelos dos cães e depois pintaram seus rostos de preto para se parecerem com o icônico urso comedor de bambu. Os animais eram expostos em um recinto todos os dias, das 8h às 17h, atraindo multidões.



O porta-voz do zoo explicou o motivo de pintar os cães para enganar o público: "Não há ursos panda no zoológico e simplesmente fizemos".

"As pessoas também pintam o cabelo”, completou o funcionário do zoo, justificando que a tintura usada não faz mal aos bichos de pelo comprido.



Nas redes sociais, muitos visitantes acusaram o santuário de crueldade contra os animais.



No entanto, esta não é a primeira vez que um caso deste ocorre na China. Há uma década, filhotes de cães vestidos como ursos panda tornaram-se um item tão sofisticado que as pet shops não conseguiam atender à demanda.



"Há dez anos, o instinto natural de um chinês era comer um cachorro", disse Hsin Ch'en, dono de uma loja de animais na cidade de Chengdu, em entrevista ao jornal 'Metro', de Londres. "Agora somos como os ocidentais e queremos um desses como companheiro. As raças fofas, como buldogues franceses e labradores, eram as favoritas, mas agora é o cachorro panda".