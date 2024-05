Ivan Márquez, ex-Farc - Reprodução de vídeo

Publicado 11/05/2024 20:53

Iván Márquez, ex-número dois da extinta guerrilha colombiana Farc, cuja morte era especulada, reapareceu em um vídeo divulgado neste sábado (11) expressando seu apoio às propostas do governo do presidente Gustavo Petro, com quem uma dissidência rebelde que lidera resolveu iniciar diálogos.

Márquez, um rebelde linha dura que se rearmou após assinar o histórico acordo de paz de 2016 com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), está à frente da facção conhecida como Segunda Marquetalia, que tem cerca de 1.663 combatentes, segundo informações de inteligência militar.

Em julho, a mídia local especulou sobre sua morte depois que ele sofreu um atentado na Venezuela em 2022. No entanto, o governo desmentiu essas versões e em março a polícia anunciou que ele estava na Colômbia.

Em um vídeo de 16 minutos, do qual o jornal El País divulgou um trecho neste sábado, ele se refere à proposta de Petro de realizar uma Assembleia Constituinte.

"Uma constituição bolivariana para a Colômbia seria uma ideia extraordinária", diz Luciano Marín, o verdadeiro nome de Márquez.

Ele acrescenta que, graças à "genial ideia" do presidente colombiano, "sopram ventos constituintes, despertando a esperança das imensas multidões".

A gravação foi apresentada no departamento de Vichada, que faz fronteira com a Venezuela, durante o Fórum Binacional de Paz, informou o El País.

"Queremos pedir ao governo nacional que faça até o impossível para garantir a presença de constituintes da periferia para que eles sejam ouvidos na magna assembleia", disse Márquez, que tem dezenas de ordens de captura na Colômbia e nos Estados Unidos por crimes como narcotráfico e centenas de assassinatos.