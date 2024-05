Mulher ficou sem as calças ao tentar roubar casa no Chile - Reprodução de vídeo

Publicado 15/05/2024 16:51

Uma desastrada tentativa de roubo a uma casa, na cidade de Maipú, no Chile, foi flagrada por uma câmera de segurança para desespero da suspeita. Uma mulher pula a grade de ferro de uma residência, mas a calça fica presa nas pontas afiadas e ela termina a ação seminua.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagrou uma tentativa de roubo a uma casa, na cidade de Maipú, no Chile. A mulher fica presa na grade e termina a ação seminua. O fato aconteceu no dia 7 deste mês.



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/CLwCB2m8HB — Jornal O Dia (@jornalodia) May 15, 2024

Apesar de ficar sem calças, a mulher continuou com a tentativa de roubo. Ela usou o casaco para cobrir as partes íntimas e começou a vasculhar os carros que estavam estacionados na garagem em busca de algum objeto de valor. Após alguns minutos, ela escapa com a ajuda de um comparsa.

A polícia de Maipú não informou se a acusada foi presa e também não revelou sua identidade.