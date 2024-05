Pequim sinalizou que não aprovará uma venda forçada do TikTok - AFP

Publicado 15/05/2024 18:16

O bilionário Frank McCourt está organizando uma oferta para adquirir os negócios do TikTok nos Estados Unidos. O empresário do setor imobiliário e ex-proprietário do time de beisebol Los Angeles Dodgers anunciou nesta quarta-feira que sua iniciativa, o Project Liberty, está formando um consórcio para realizar a compra.



O grupo incluirá empresas como o banco de investimentos da Guggenheim Partners, Guggenheim Securities, e o escritório de advocacia Kirkland & Ellis. A movimentação ocorre após o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, ter dito, em março, que estava organizando outro consórcio para tentar adquirir o TikTok.



Em abril, o presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou uma lei que ameaça banir o TikTok nos EUA, a menos que ela se desvincule de sua proprietária chinesa, a ByteDance. Em resposta, a plataforma entrou com uma ação federal questionando a constitucionalidade da lei.



Pequim sinalizou que não aprovará uma venda forçada do TikTok, de acordo com o Wall Street Journal.



O valor das operações da plataforma nos EUA varia entre US$ 20 bilhões e US$ 100 bilhões, estimou o Journal.

* Fonte: Dow Jones Newswires.