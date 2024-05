Aeronave com destino a Singapura ficou destruída após turbulência que deixou um morto - Redes sociais

Publicado 21/05/2024 13:37 | Atualizado 21/05/2024 13:41

Rio - A Singapura Airlines divulgou, nesta terça-feira (21), as nacionalidades dos passageiros que estavam a bordo do voo de Londres a Singapura, que enfrentou fortes turbulências , deixando uma pessoa morta e dezenas de feridas. Segundo a empresa, havia no total 211 passageiros e 18 tripulantes na aeronave.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a Singapura Airlines informou que as nacionalidades dos passageiros são: 56 da Austrália, 2 do Canadá, 1 da Alemanha, 3 da Índia, 2 da Indonésia, 1 da Islândia, 4 da Irlanda, 1 de Israel, 16 da Malásia, 2 de Myanmar, 23 da Nova Zelândia, 5 das Filipinas, 41 de Singapura, 1 da Coreia do Sul, 2 da Espanha, 47 do Reino Unido e 4 dos Estados Unidos.

De acordo com a companhia aérea, o voo SQ321, com destino a Singapura, "encontrou uma súbita turbulência extrema sobre a bacia do Irrawaddy a 37 mil pés cerca de 10 horas após a partida. O piloto declarou emergência médica e desviou a aeronave para Bangkok, e pousou às 15h45, hora local, em 21 de maio de 2024", confirmando uma morte e múltiplos ferimentos.

Ao todo, 18 pessoas foram hospitalizadas e outras 12 tratados em hospitais. O restante dos passageiros e tripulantes foi examinado e tratado, sempre que necessário, no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok.

A companhia informou ainda que uma equipe está a caminho de Bangkok para fornecer assistência adicional e lamentou o ocorrido. "Singapore Airlines oferece as mais sinceras condolências à família do falecido. Pedimos profundamente desculpas pela experiência traumática que os nossos passageiros e tripulantes sofreram neste voo. Estamos prestando toda a assistência necessária durante este momento difícil", disse a empresa em comunicado.