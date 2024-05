Crocodilo foi levado para uma localidade mais apropriada para a vida selvagem - Reprodução de vídeo

Crocodilo foi levado para uma localidade mais apropriada para a vida selvagemReprodução de vídeo

Publicado 21/05/2024 15:42

Uma equipe de nove homens, incluindo policiais e biólogos, foi deslocada para uma área urbana do condado de Pinellas, no estado americano da Flórida, para fazer o resgate de um 'Crocodilo Dinossauro'.

O animal, de 3,6 metros de comprimento, estava no caminho de uma escola primária, onde muitas famílias passam diariamente a pé. O gabinete do xerife local foi acionado pela câmara de vereadores para que o 'Crocodilo Dinossauro', como foi batizado pelos policiais que participaram da ação, fosse removido.

Veja o vídeo:

A Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida também participou do resgate. O animal foi capturado com certa facilidade e foi realocado em uma área de pântano, distante do perímetro urbano e do convívio com humanos.