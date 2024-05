'Se os dados seguirem desacelerando nos próximos três a cinco meses, podemos cortar mais para o fim do ano', disse Waller - AFP

'Se os dados seguirem desacelerando nos próximos três a cinco meses, podemos cortar mais para o fim do ano', disse WallerAFP

Publicado 21/05/2024 17:34

Diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller afirmou que, caso os números da inflação nos Estados Unidos colaborem, pode haver corte de juros no fim deste ano. Durante entrevista à emissora CNBC, ele reforçou a importância de primeiro ganhar confiança na trajetória inflacionária, antes de mudar as taxas.

Waller disse que os dados não sugerem que será preciso elevar mais os juros.

Segundo ele, a política monetária atual pode ser mantida por mais tempo e, "se os dados seguirem desacelerando nos próximos três a cinco meses, podemos cortar mais para o fim do ano".

O diretor do Fed também comentou, em outro momento da entrevista, que em geral não ocorre apenas um único corte nos juros, mas uma sequência deles, para ajustar a política monetária. "Apenas reduzir uma vez e esperar seis meses não parece fazer sentido para mim", avaliou.