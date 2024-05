Explosão em uma fábrica de pólvora em Soacha - AFP

Publicado 23/05/2024 11:36 | Atualizado 23/05/2024 11:38

Pelo menos uma mulher morreu e 33 pessoas ficaram feridas devido a uma explosão em uma fábrica de pólvora e fogos de artifício no município colombiano de Soacha, vizinho à capital Bogotá, informaram as autoridades.

"As autoridades de saúde reportam 33 feridos e uma mulher que, lamentavelmente, perdeu a vida", anunciou o prefeito da cidade, Juan Sánchez Perico, na rede social X. Algumas horas antes, ele havia anunciado um balanço de "29 feridos, dois em estado crítico".

A detonação, cuja origem está sendo investigada, sacudiu uma zona industrial da localidade ao sul de Bogotá às 16h38 locais (18h38 de Brasília), segundo os meios de comunicação locais. Na fábrica afetada havia 150 operários que "foram evacuados", informou o prefeito.

Imagens aéreas compartilhadas pela W Radio mostram os serviços de emergência combatendo o fogo dentro do edifício com vários caminhões-tanque.

"Até o momento, 80% da emergência está controlada", afirmou Sánchez, assegurando que mais de 280 socorristas estão no local.

As autoridades da capital do país mobilizaram uma equipe de "19 bombeiros, 2 caminhões de bombeiros, 2 caminhões-tanque e 1 caminhão de materiais perigosos" para colaborar com os trabalhos, informou na rede social X o prefeito Luis Carlos Galán.

Segundo vídeos publicados nas redes sociais por moradores da região, a explosão causou uma enorme coluna de fumaça que se eleva sobre a localidade.

As janelas das casas próximas foram destruídas, como também mostram outras gravações fornecidas à AFP pelos bombeiros.