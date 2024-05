Kabosu na imagem que viralizou e ganhou fama como 'Doge' - Atsuko Sato

Publicado 24/05/2024 09:32 | Atualizado 24/05/2024 11:56





"Morreu em paz enquanto era acariciada", contou Atsuko Sato em Kabosu, a cachorrinha japonesa da raça shiba inu, famosa por ser a protagonista de vários memes, morreu nesta sexta-feira (24), aos 18 anos, no Japão, anunciou sua tutora. O anmal também inspirou o logo da criptomoeda Dogecoin."Morreu em paz enquanto era acariciada", contou Atsuko Sato em mensagem publicada em seu blog , na qual agradeceu aos fãs de todo o mundo o carinho.

A aventura digital de Kabosu começou em 2010, quando sua tutora publicou uma foto da cadela de pelo beje, em um sofá com uma expressão de surpresa e as patas cruzadas. Esta imagem a tornou um fenômeno na internet e fez surgir o meme "Doge" (nome provavelmente derivado da palavra "dog").



Diversas versões do meme foram utilizadas em todo o mundo. Kabosu inspirou também o logo da criptomoneda Dogecoin, criada em 2013, cuja popularidade disparou com o apoio de Elon Musk.



"Doge é a cadela mais conhecida da era moderna", é "a Mona Lisa da internet", declarou recentemente à AFP um de seus fãs incondicionais.



Como Kabosu foi adotada de um abrigo, sua idade exata era desconhecida. Sato, que concedeu uma entrevista à AFP há algumas semanas, acredita que ela tinha cerca de 18 anos.