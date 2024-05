Bombeiros tentam extinguir incêndio que eclodiu em um parque de diversões em Rajkot - AFP

Bombeiros tentam extinguir incêndio que eclodiu em um parque de diversões em RajkotAFP

Publicado 25/05/2024 14:28 | Atualizado 25/05/2024 14:28

Ao menos 16 pessoas, a maioria crianças, morreram neste sábado (25) após um incêndio em um parque de diversões no oeste da Índia, informou o governo local. Outras nove pessoas foram hospitalizadas.

As autoridades temem o aumento do número de vítimas, afirmou Prabhav Joshi, funcionário do governo municipal de Rajkot, no estado de Gujarat. As operações de resgate prosseguem, acrescentou Joshi.



Mais de 300 pessoas estavam na estrutura de dois andares do parque de diversões TRP quando o incêndio começou, em um fim de semana de férias, afirmou Ilesh Kher, integrante do corpo de bombeiros de Rajkot.



"As pessoas ficaram presas quando uma estrutura temporária desabou perto da entrada, o que dificultou a saída", explicou. As chamas se propagaram rapidamente devido ao material inflamável, acrescentou Kher.



Os bombeiros precisaram de quase uma hora para pagar o incêndio. Várias ambulâncias transportaram os feridos para o hospital.



A polícia afirmou que os corpos ficaram gravemente queimados, o que dificulta a identificação. Os bombeiros suspeitam que um curto-circuito provocou o incêndio.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que nasceu no estado de Gujarat, afirmou que está "extremamente angustiado com o incêndio em Rajkot".



"Meus pensamentos estão com todos que perderam seus entes queridos. Orações pelos feridos", escreveu na rede social X.