Passagem de um tornado que destruiu edifícios, um posto de gasolina e arrastou caminhões - Reprodução/redes sociais

Publicado 27/05/2024 12:22

O número de vítimas de tornados e outras tempestades registradas durante o fim de semana no sul dos Estados Unidos aumentou para pelo menos 19 mortos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (27), à medida que o mau tempo avança em direção ao leste do país.



Desde sábado (25), os tornados devastaram a região conhecida como as Grandes Planícies do sul do país, começando no norte do Texas e seguindo para leste, passando por Arkansas e Oklahoma. Muitos edifícios e infraestruturas foram destruídos no caminho.



O mau tempo avança em direção à costa do oceano Atlântico. Grandes tempestades e possíveis tornados isolados são esperados na tarde desta segunda-feira na região dos Grandes Lagos, a sudeste do país, de acordo com o último relatório do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS).



Centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia depois que as tempestades atingiram grande parte das Grandes Planícies. Só no sábado, o NWS contou 25 tornados.



Já na tarde de domingo, vários tornados atingiram a zona rural do oeste de Kentucky, de acordo com o NWS. Por conta disso, "árvores caíram em muitas estradas, impossibilitando o deslocamento" pela região.



Uma pessoa morreu em Louisville, segundo o prefeito. Outra morreu depois que uma árvore caiu em sua casa, disse o condado de Mercer em comunicado enviado à AFP.

Redemoinhos que caem do céu lançaram seções de telhados pelos ares e causaram curtos-circuitos, gerando faíscas em cabos elétricos.Os esforços dos serviços de resgate e emergência continuam na região.



Devido às tempestades na região, em Indiana o início da famosa corrida da IndyCar foi adiado por quatro horas no domingo e o público foi instado a deixar as arquibancadas e procurar abrigo.