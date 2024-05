Presidente da Rússia, Vladimir Putin - Mikhail Metzel / POOL / AFP

Publicado 27/05/2024 18:13

A Rússia e o Uzbequistão assinaram um acordo nesta segunda-feira, 27, para que Moscou construa uma pequena usina nuclear no país da Ásia Central, enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, se reunia com o líder do país, Shavkat Mirziyoyev.

Mirziyoyev saudou o projeto como "vital" em comentários após as conversas, observando que o Uzbequistão tem "suas próprias grandes reservas de urânio". Putin, por sua vez, prometeu "fazer tudo para trabalhar efetivamente no mercado (de energia nuclear) do Uzbequistão".

Se o acordo for implementado, a usina se tornará a primeira na Ásia Central, aumentando ainda mais a influência da Rússia na região.

A agência estatal de notícias da Rússia, RIA Novosti, citou a empresa estatal russa de energia, Rosatom, dizendo que o projeto prevê a construção de seis reatores com capacidade total de 330 megawatts. De acordo com a mídia russa, os dois países estavam discutindo anteriormente a construção de uma usina nuclear de maior capacidade, de 2,4 gigawatts.