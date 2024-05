Santarawi Lalisan, de 85 anos, se orgulha do seu estilo de vida e da prática do mergulho - Reprodução / Project Happiness

Habitantes de um vilarejo conhecida como "Badjao", do arquipélago de Tawi Tawi, nas Filipinas, são conhecidos por conseguir nadar longas distâncias embaixo da água. No entanto, eles podem perder essa característica por causa da crescente poluição na região, que afeta os rios e mares. A informação é de um vídeo publicado pelo "Progetto Happiness" (Projeto Felicidade, em italiano), no último dia 8 de abril.

Pesquisadores afirmam que os Badjao podem segurar a respiração por muito mais tempo que humanos normais, podendo passar até cinco horas por dia debaixo d'água, já que o sangue deles retém mais oxigênio por causa de uma mutação genética. No entanto, a adoção do estilo de vida ocidental e o aumento da poluição estão colocando em xeque o futuro da região.

"Chegou aqui muito plástico porque hoje, os Badjao vão ao supermercado e usam plástico, não mais papel. Antigamente, os Badjao só usavam papel na hora de comprar alguma coisa", afirmou Santarawi Lalisan, de 85 anos.

A pesca, tradição antiga passada de pai para filho pelos locais, também está em risco. Os peixes, que compõem a alimentação local, são prejudicados pela poluição, o que interrompe momento de realizar essa atividade, sagrada para os moradores.

Apesar das dificuldades, Santarawi mostra orgulho do estilo de vida que leva. "Viver no mar é a única coisa que pode me fazer feliz, até o fim dos meus dias", disse.