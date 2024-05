Aeronave com destino a Singapura ficou destruída após turbulência que deixou um morto - Redes sociais

Aeronave com destino a Singapura ficou destruída após turbulência que deixou um morto

Publicado 29/05/2024 21:04

As primeiras investigações apontam que a turbulência que um avião com destino a Singapura enfrentou fez com que ele despencasse o equivalente a um prédio de 18 andares, na semana passada. Uma pessoa morreu e diversas ficaram feridas com a mudança brusca de altitude em apenas 4,6 segundos.

Segundo o Ministério dos Transportes de Singapura, o voo Q321, que saiu de Londres na terça-feira (21) e posou em Bangkok, na Tailândia, após a emergência, apresentou "rápidas mudanças na força G ao longo dos 4,6 segundos de duração, que resultaram em uma queda de altitude de 178 pés (54 metros)".

"A aeronave experimentou uma rápida mudança da força G conforme a aceleração vertical registrada diminuiu de 1,35G positivo (cada 1G equivale à força da gravidade na Terra) para 1,5G negativo, em 0,6 segundos. Isso provavelmente fez com que os ocupantes que não estavam com cintos atados 'voassem'", afirma o relatório. Em seguida, "a aceleração vertical mudou de 1,5G negativo para 1,5G positivo em 4 segundos. Isso provavelmente resultou na queda dos ocupantes que estavam no ar. Esta sequência de eventos provavelmente causou ferimentos à tripulação e aos passageiros", seguiu.

No acidente, um homem de 73 anos com histórico de doença cardíaca morreu e diversas pessoas, entre passageiros e tripulantes, ficaram feridas. Dos 229 ocupantes, 26 permanecem internados em hospitais tailandeses.