Evento sobre Raisi na ONU nesta quinta-feira (30)Kena Betancur / AFP

A ONU prestou nesta quinta-feira (30) uma “homenagem” oficial e questionada ao presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero , durante uma sessão da Assembleia Geral boicotada em particular pelos Estados Unidos.Após um minuto de silêncio da Assembleia, o secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou as suas condolências aos familiares do presidente e às outras vítimas do acidente de 19 de maio, assim como ao povo iraniano."As Nações Unidas apoiam o povo iraniano na sua busca pela paz, pelo desenvolvimento e pelas liberdades fundamentais. Para este fim, as Nações Unidas se guiarão pela Carta para tentar alcançar a paz e a segurança, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos para todos", disse.

Guterres durante 'homenagem' da ONU a Raisi nesta quinta-feira (30) Kena Betancur / AFP

Questionado há dias sobre as condolências públicas apresentadas por Guterres após a morte do presidente Raisi, o seu porta-voz as reafirmou. O secretário-geral “nunca se esquivou de expressar a sua profunda preocupação com a situação dos direitos humanos no Irã, especialmente o das mulheres”, disse Stéphane Dujarric.“Isso não o impede de expressar as suas condolências quando um chefe de Estado, um membro desta organização e um ministro das Relações Exteriores com quem se reunia regularmente (...) morrem em um acidente de helicóptero”.A Assembleia Geral organiza uma homenagem a cada chefe de Estado de um país membro da ONU que morre enquanto estava no poder.