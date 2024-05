Momento em que homem avança sobre outro para esfaqueá-lo na Alemanha nesta sexta-feira (31) - Reprodução

Publicado 31/05/2024 12:39

Várias pessoas ficaram "gravemente feridas" em um ataque com faca na cidade alemã de Mannheim nesta sexta-feira (31), declarou o chefe de governo, Olaf Scholz, que citou imagens "horríveis".

Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 31, 2024

Segundo vários veículos de comunicação alemães, entre os feridos estão um policial e um ativista anti-islã que se preparava para participar de um comício do seu movimento. A polícia não forneceu mais detalhes, limitando-se a dizer que várias pessoas ficaram feridas em um ataque com faca e que os agentes dispararam e balearam o agressor.Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um jovem armado com uma faca esfaqueando várias pessoas no centro de Mannheim. Vários homens tentam segurá-lo no chão, sem sucesso. O agressor conseguiu se levantar e atingir as costas de um policial, antes que outro policial o neutralizasse com um tiro.Segundo vários veículos de comunicação social, incluindo o jornal Bild, o principal alvo do ataque era Michael Stürzenberger, um conhecido ativista anti-islã, que se preparava para discursar em uma reunião organizada pelo Movimento Cidadão Pax Europa (BPE).Este movimento, cujo objetivo é denunciar "os perigos da influência do islã político nas sociedades democráticas da Alemanha e da Europa", relatou no seu site o ataque a Stürzenberger, referindo-se a um "ataque com faca" durante uma das suas reuniões.O ativista, assim como "vários voluntários do BPE e um policial, foram feridos com uma faca", alguns deles "gravemente", afirmou o movimento. Segundo o BPE, o policial ficou ferido no pescoço e nas costas.Stürzenberger, de 59 anos, foi porta-voz do partido conservador bávaro CSU em Munique e está ativamente envolvido em diversas organizações próximas à extrema direita.