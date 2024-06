Micah Price ficou sem o diploma por mencionar Jesus em seu discurso de formatura - Facebook/Reprodução

Publicado 31/05/2024 17:53

A fé remove montanhas, mas pode impedir a entrega de um diploma. Que o diga e estudante Micah Price, que teve negado o certificado na cerimônia de formatura de uma escola secundária da cidade de Alexandria, no estado norte-americano do Kentucky. Tudo porque ele iniciou seu discurso agradecendo a Jesus Cristo. Como a menção religiosa não estava prevista no roteiro da solenidade, o aluno foi punido pela direção do colégio.

De acordo com a direção da Campbell High County High School, todos os formandos foram avisados de que não seriam admitidas alterações nos discursos previamente aprovados. Diretores e funcionários do colégio ficaram irritados com o “improviso” na fala de Price.

"Turma, antes que qualquer outra palavra saia da minha boca, devo dar a honra, o louvor e a glória ao meu senhor e salvador Jesus Cristo", disse Price, dirigindo-se ao ginásio lotado de pais, alunos, professores e convidados.

Empolgado com os aplausos dos participantes da solenidade de formatura, o estudante prosseguiu com o tom de pregação de seu discurso.

"Quem com as suas próprias palavras nos diz que é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Classe, qualquer pessoa na audiência hoje, estou aqui para lhe dizer que se você não tem nenhuma dessas coisas em sua vida e não consegue encontrar a resposta, então meu senhor e salvador é a sua resposta", prosseguiu.

Price disse que, após encerrar o discurso, foi questionado por um membro da direção da escola. Segundo o estudante, o professor falou que ele deveria explicar o porquê de ter desrespeitado o roteiro previamente aprovado.

O estudante contou que havia compartilhado com colegas de turma uma versão do discurso com as citações religiosas, mas que fora aconselhado a retirá-las antes da apresentação à direção do colégio.