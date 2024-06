A Península de Noto já havia sido atingida por outro terremoto em 1º de janeiro - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 02/06/2024 20:45

Um terremoto de magnitude 5,9 atingiu o extremo norte da Península de Noto, no centro-norte do Japão. Minutos depois, ocorreu outro tremor de magnitude 4,8. Os terremotos, registrados na manhã (horário de Tóquio) de segunda-feira, 3, no horário local, não provocaram danos ou deixaram feridos, nem houve alerta de tsunami. A mesma região, de Ishikawa, havia sido atingida por um abalo sísmico em 1º de janeiro. As informações são da Agência Meteorológica do Japão.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram ruas se deformando durante o terremoto.

Após grande terremoto no Japão, diversas ruas estão se deformando. pic.twitter.com/Zt1lHPn7yC — POPTime (@siteptbr) January 1, 2024



A maioria dos serviços de transporte público operava normalmente, de acordo com a West Japan Railway Co. O terremoto de magnitude 7,6, de 1º de janeiro, e que atingiu a Península de Noto, matou 241 pessoas. Os danos ainda permanecem e muitos dos residentes foram obrigados a deixar suas casas.