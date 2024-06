Aviões envolvidos no acidente são do modelo Yak-52 - Reprodução

Publicado 02/06/2024 16:27

Um piloto morreu e outro ficou ferido neste domingo, 2, em uma colisão entre duas aeronaves que participavam de uma exibição aérea no aeroporto de Beja, no sul de Portugal, anunciou a força aérea do país.



O acidente aconteceu pouco depois das 16h (12h em Brasília) durante uma "exibição aérea" chamada "Beja Air Show", na qual participavam seis aviões, indicou a força aérea em comunicado.

#BreakingNews | ACIDENTE COM MORTE EM SHOW AÉREO



Dois aviões colidiram em pleno ar no Aeroporto de Beja, Portugal.



Um piloto morreu, o outro fez um pouso de emergência.



Faziam parte da Yakstars, equipe acrobática hispano-portuguesa.



Fonte: Daily Express… pic.twitter.com/FNMWF6kvU7 — Hot News (@HotNews72346962) June 2, 2024



Durante a colisão, uma pessoa "de nacionalidade espanhola" morreu, acrescentou a corporação. Um porta-voz da força aérea detalhou que se tratava do piloto de um dos aviões que se chocou com o outro.



A corporação também informou que um piloto português ficou levemente ferido. "Recebeu atendimento de urgência" antes de ser "transferido ao hospital de Beja", cidade de 25 mil habitantes no sul do país, acrescenta o comunicado.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, seis aviões aparecem realizando uma exibição a dezenas de metros do solo. De repente, um deles parece se chocar contra outra aeronave antes de cair no solo em meio a uma nuvem de fumaça.



A aeronave que caiu saiu do perímetro da base aérea, enquanto a segunda conseguiu aterrissar na pista do aeroporto, segundo a força aérea.

De acordo com o site do Beja Air Show, a patrulha "Yak Stars" participou do desfile junto com outros 30 grupos acrobáticos aéreos de vários países europeus. Os organizadores descrevem a exibição como "a maior equipe acrobática civil do sul da Europa".



O evento, que começou no sábado, foi "interrompido imediatamente" após o acidente, indicou a força aérea portuguesa.