Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia apagando um incêndio - AFP/Arquivo

Publicado 02/06/2024 14:57 | Atualizado 02/06/2024 14:58

A Ucrânia registrou cortes de energia elétrica na maior parte do país neste domingo, 2, depois de ataques russos em larga escala contra a infraestrutura ucraniana. Os russos também reivindicaram na região de Donetsk após ações com drones e mísseis que feriram pelo menos 19 pessoas.

O operador estatal da rede elétrica da Ucrânia, Ukrenergo, disse que os cortes afetaram tanto consumidores industriais quanto residenciais. Ataques russos contínuos à rede elétrica da Ucrânia nas últimas semanas vêm obrigando o governo a instituir apagões nacionais rotativos.

Entre os ataques mais significativos estão um contra uma barragem em abril, que danificou a maior usina termelétrica de Kiev, e outro em 8 de maio, que visou instalações de geração e transmissão de energia em várias regiões.

Armas norte-americanas

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, confirmou que o presidente Joe Biden permitiu que a Ucrânia usasse algumas armas fornecidas pelos EUA para atacar dentro da Rússia e aliviar a "incrível pressão descendente" que a Rússia colocou sobre Kharkiv.

No início desta semana, quatro funcionários dos EUA, que pediram anonimato, disseram que o presidente Joe Biden havia autorizado a iniciativa.

Segundo Kirby, o aval é limitado à região de Kharkiv e "no que diz respeito aos tipos de alvos que podem atingir, e o quão longe podem ir", disse neste domingo no programa This Week With George Stephanopoulos, da ABC.