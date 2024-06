Saco de lixo enviado pelos norte-coreanos a Coreia do Sul - Divulgação / Ministério da Defesa da Coreia do Sul / AFP

Publicado 02/06/2024 09:21

A Coreia do Norte lançou outros 600 balões carregados de lixo, como pontas de cigarro e plástico, ao seu vizinho do sul, informou o exército sul-coreano neste domingo (2).



"A Coreia do Norte retomou o lançamento de balões de lixo na Coreia do Sul", disse o Estado-Maior Conjunto em comunicado.

