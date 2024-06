Trabalhistas podem conquistar expressiva vitória nas eleições para o parlamento britânico - Divulgação

Publicado 03/06/2024 15:57

São Paulo - A primeira projeção do YouGov das eleições gerais britânicas de 2024 de 4 de julho sugere que o líder trabalhista Keir Starmer poderá chegar ao cargo de primeiro-ministro com uma maioria histórica de 194 assentos, alcançando o número de 422 congressistas.

O instituto de pesquisa lembra que o resultado seria maior do que o número alcançado por Tony Blair em 1997 (179), e seria a segunda maior vantagem na história política britânica depois do número de 210 de Stanley Baldwin em 1924.

Neste cenário, os conservadores perderiam 225 cadeiras, chegando ao número de 140, o que seria a pior performance para o partido desde 1906. Em terceiro lugar, viriam os liberais democratas, com alta de 37 congressistas com relação a 2019, chegando aos 48 deputados.

As projeções de assentos foram estimadas com base em respostas modeladas de 53.334 adultos na Inglaterra e no País de Gales e 5 541 na Escócia.