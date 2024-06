Objetivo da data é conscientizar pessoas sobre as questões ambientais - Divulgação / Prefeitura de Saquarema

Objetivo da data é conscientizar pessoas sobre as questões ambientaisDivulgação / Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/06/2024 10:19 | Atualizado 05/06/2024 10:23

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em todo o mundo nesta quarta-feira (5). O seu objetivo é chamar a atenção das pessoas para as questões climáticas e incentivar instituições a promoverem ações buscando a conscientização da população em relação aos problemas ambientais.

A celebração acontece neste dia porque foi a data da chamada Conferência de Estocolmo, organizada na Suécia há 52 anos, em 5 de junho de 1972, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e apresentou a Declaração da Conferência das Nações Unidas, um texto com princípios para guiar as políticas de governos contra a crise ambiental.

O tema deste ano é "Restauração da terra, desertificação e resiliência à seca". As conferências serão realizadas na Arábia Saudita. O objetivo é chamar atenção para lugares do planeta que sofrem com terras degradadas, afetando principalmente as comunidades rurais, os pequenos agricultores e os extremamente pobres.